В Японии зацвела сакура

Андрей Жигайло Видео 15:45, 31.03.2021 Обновлено: 16:12, 31.03.2021

В Токио начала активно цвести сакура. Тысячи людей ежедневно приходят в парки, чтобы насладиться потрясающим по красоте зрелищем цветущих деревьев.

Ритуал созерцания цветения называется Ханами, и он очень популярен среди японцев.

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