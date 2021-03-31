В Японії зацвіла сакура

Андрій Жигайло Відео 15:45, 31.03.2021 Оновлено: 16:12, 31.03.2021

У Токіо почала активно цвісти сакура. Тисячі людей щодня приходять полюбуватись на цей процес.

Ритуал споглядання за цвітом називається Ханамі та є дуже популярним серед японців.

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