С 1 октября Ватикан потребует от иностранцев COVID-сертификаты, а третий укол от коронавируса в Чехии могут получить все желающие – коронавирусные хроники

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Сегодня в выпуске:

  • для въезда в Ватикан будут требовать COVID-сертификаты;

  • Соединенные Штаты Америки хотят пускать только вакцинированных иностранцев;

  • Чехия предлагает всем желающим третий противокоронавирусный укол;

  • а президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в один из нью-йоркских ресторанов. Все это потому, что у него нет прививки от коронавируса.

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