С 1 октября Ватикан потребует от иностранцев COVID-сертификаты, а третий укол от коронавируса в Чехии могут получить все желающие – коронавирусные хроники
Сегодня в выпуске:
для въезда в Ватикан будут требовать COVID-сертификаты;
Соединенные Штаты Америки хотят пускать только вакцинированных иностранцев;
Чехия предлагает всем желающим третий противокоронавирусный укол;
а президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в один из нью-йоркских ресторанов. Все это потому, что у него нет прививки от коронавируса.