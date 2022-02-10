Решится ли Путин на наступление, как его сдержать и отступит ли коронавирус, – темы Итогов за 10 февраля

Что делать, если исчезнет мобильная связь, каков уровень кибербезопасности в Украине и если будет война, то что будет с АЭС, – поговорим с гостем в студии OBOZREVATEL – Евгением Владимировым, Национальным публичным деятелем в сфере защиты критической инфраструктуры;