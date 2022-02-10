Решится ли Путин на наступление, как его сдержать и отступит ли коронавирус, – темы Итогов за 10 февраля
О российско-белорусских военных учениях и амбициях Лукашенко расскажет белорусский оппозиционер – Анатолий Лебедько;
Что делать, если исчезнет мобильная связь, каков уровень кибербезопасности в Украине и если будет война, то что будет с АЭС, – поговорим с гостем в студии OBOZREVATEL – Евгением Владимировым, Национальным публичным деятелем в сфере защиты критической инфраструктуры;
Какие новации в "Дії" для участников АТО - ответит ветеран АТО Мирослав Гай
Какие три версии расстрела нацгвардейцев в Днепре, – объясняет Олег Щевич, адвокат;
Какой процент сел сегодня не имеет Интернета и планируется ли новое "Большое строительство", но в цифровой плоскости, – отвечает член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.
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