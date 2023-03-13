Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов – обращение Владимира Зеленского 13 марта

Правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства. Дополнительно предусмотрено более полутриллиона гривен на оборону. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, в поддержку сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 13 марта.