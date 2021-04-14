Российские военные устроили эпичный пожар в лагере близ границы Украины

Карина Бондаренко Видео 19:30, 14.04.2021 Обновлено: 20:45, 14.04.2021

В российском военном лагере вблизи украинской границы вспыхнул пожар в лагере российских военных. На видео люди в российской военной форме бегают вокруг возгорания с лопатами, и ругаются нецензурной лексикой вместо того, чтобы тушить огонь.

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