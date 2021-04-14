Російські військові влаштували епічну пожежу в таборі поблизу кордону України

Карина Бондаренко Відео 19:30, 14.04.2021

У російському військовому таборі поблизу українського кордону спалахнула пожежа в таборі російських військових. На відео люди в російській військовій формі бігають навколо загоряння з лопатами, і лаються нецензурною лексикою замість того, щоб гасити вогонь.

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