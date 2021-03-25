Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане

Виктория Довгань Видео 16:20, 25.03.2021 Обновлено: 17:52, 25.03.2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Франциском. Они обсудили войну на Донбассе и проблему всемирной пандемии коронавируса.

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