Шмигаль зустрівся із Папою Франциском у Ватикані

Вікторія Довгань Відео 16:20, 25.03.2021 Оновлено: 17:52, 25.03.2021

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Ватикані із папою Франциском. Вони обговорили війну на Донбасі та проблему всесвітньої пандемії коронавірусу.

Коментувати
Відео

Дивіться також

День сенсацій: результати відбору на чемпіонат світу з футболу 24 березня

Окупанти похвалилися візитом "делегації з Китаю" в Крим: їх викрили

В'ячеслав Чорновіл загинув 22 роки тому: кому завадив борець за незалежну Україну

Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca: названо причину

У Києві утворилася 100-метрова черга на трамвай. Відео