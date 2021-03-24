Пожар в историческом здании Киева

Олег Тимченко Видео 15:43, 24.03.2021 Обновлено: 15:45, 24.03.2021

В Голосеевском районе Киева с среду, 24 марта, произошел пожар в доме, который расположен на улице Саксаганского, 38.

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