Пожежа в історичній будівлі Києва

Олег Тимченко Відео 15:43, 24.03.2021 Оновлено: 15:45, 24.03.2021

У Голосіївському районі Києва у середу, 24 березня, сталася пожежа в будинку, який розташований на вулиці Саксаганського, 38.

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