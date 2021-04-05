По три наряда полиции: как работает столичное метро с 5 апреля

Obozrevatel Видео 10:40, 5.04.2021 Обновлено: 10:57, 5.04.2021

На станциях метро "Нивки" и "Академгородок" закрыли один из входов.

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