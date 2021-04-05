По три наряди поліції: як працює столичне метро з 5 квітня

Obozrevatel Відео 10:40, 5.04.2021 Оновлено: 10:57, 5.04.2021

На станціях метро "Нивки" та "Академмістечко" закрили один з входів.

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