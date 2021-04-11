Песков открестился от причастности России к войне на Донбассе

Виктория Довгань Видео 15:44, 11.04.2021 Обновлено: 15:44, 11.04.2021

Пресс-секретарь президента России Дмтрий Песков заявил, что его страна якобы не намерена развязывать войну против Украины. Вооруженный конфликт на Донбассе он назвал "гражданским".

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