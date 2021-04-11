Пєсков відхрестився від причетності Росії до війни на Донбасі

Вікторія Довгань Відео 15:44, 11.04.2021 Оновлено: 15:44, 11.04.2021

Прессекретар президента Росії Дмтрій Пєсков заявив, що його країна нібито не має наміру розв'язувати війну проти України. Збройний конфлікт на Донбасі він назвав "громадянським".

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