Война с РФ – игра на выживание: Портников озвучил прогноз

Журналист, публицист Виталий Портников в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал заявление президента страны-агрессора России Владимира Путина о том, что у Украины есть долги перед РФ.

По его мнению, фактически это продолжение риторики Кремля о неправильном разделе имущества Советского Союза, которое не следует рассматривать слишком серьезно. В то же время публицист подчеркнул, что в настоящее время российско-украинский конфликт – это игра на выживание.