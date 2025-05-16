россия – это абсолютное зло.

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И воевать с ним мы будем ровно столько, сколько потребуется для его полного уничтожения.

И выбора здесь нет: или мы одолеем зло, или зло одолеет нас.

Итак, будет очень трудно, еще труднее чем было до этого, но на весы бытия нашей Украинской Нации поставлено все: или живем и процветаем, или исчезаем бесследно, "яко обры"...

У нас выход один – тотальная война за Независимость:

– единство и сплоченность;

– полная милитаризация страны и народа;

– революционное реформирование Сил Обороны Украины;

– жестокая борьба с коррупцией и коллаборационистами (нет – не посадки, а формирование из этих вороватых тварей штрафных строительных подразделений и каторжная работа на строительстве фортификационных рубежей обороны);

– подготовка населения, начиная с младших классов, к сопротивлению злу, создание массовых детских и молодежных национальных парамилитарных структур;

– инновационная милитаристская экономика; формирование блока союзников, а не только партнеров, в международной политике (нам нужен военно-политический союз с участием тех государств Европы и мира, которые четко определяют, что Эрефия – зло и она должна быть уничтожена), и т.д...

И еще. Нам надо быть с Богом!

Слава Украине!