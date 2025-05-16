Американцы, стремящиеся сделать из России союзника для борьбы с Китаем, должны внимательно изучить как историю, так и текущую реальность.

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В один морозный декабрьский день почти 340 лет назад два десятка русских солдат покинули форт на северном берегу реки Амур. Брошенные за тысячи миль от Москвы, голодные и униженные, они были единственными выжившими в русской экспедиции, численность которой намного превышала их и которая почти полностью погибла в ходе годичной серии китайских осад.

В 1689 году побежденные русские подписали договор с империей Цин, отказавшись от многих притязаний на Дальнем Востоке. Когда посланники российской регентши Софьи Алексеевны — сестры будущего Петра Великого — и императора Канси парафировали этот документ, Нью-Йорк и Бостон были всего лишь грязными колониальными торговыми постами. Вашингтона вообще не существовало; основатели республики, чьей столицей он станет, родятся только через два поколения.

Я говорю это, обращаясь к американцам, обсуждающим отношения России и Китая: проявите немного смирения.

В свои первые месяцы возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп проводил пророссийскую внешнюю политику под предлогом отдаления Москвы от Пекина. И критики, и сторонники этого подхода называют его "обратным Никсоном" – отсылка к визиту Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, расколовшему социалистический блок. Но эта стратегия обречена на провал.

Америка – молодое государство. У её граждан много достойных качеств, но глубокое понимание истории – не одно из них. Мы, выросшие в Советском Союзе или Китае, изучали историю с детства, пусть и в искажённом виде, и всё же знали, откуда пришли.

Визит Никсона в Китай был впечатляющим дипломатическим манёвром, но скорее тактическим, чем стратегическим. Его преемники не сумели развить отношения с Пекином — возможно, и не могли. Без значительных демократических преобразований в Китае политический союз между авторитарным КНР и свободными США всегда был бы непрочным, натянутым из-за разногласий по Тайваню, КНДР и правам человека. То же можно сказать и о гипотетическом союзе США и России.

"Медовый месяц" Никсона и Мао – всего лишь краткий эпизод в длинной истории. Россия и Китай веками были вовлечены в паразитические отношения. В XVII веке Китай превзошёл Россию. Затем, в 1858 и 1860 годах, всё изменилось: Россия вернула себе утраченные территории и присоединилась к другим империям, раздирающих ослабевший Китай. В следующем веке Россия обогнала Китай. После 1991 года Китай снова занял доминирующее положение, всё теснее обвивая Россию. В начале прошлого десятилетия мой покойный друг Борис Немцов шутил, что Путин – китайский шпион.

Тем не менее, этот союз выгоден обеим сторонам. Кремль получает могущественного покровителя для агрессии в Украине. Китай – послушного помощника для дестабилизации Запада и сговорчивого соседа. Поэтому Россия не перейдёт на сторону США без радикального разворота американской внешней политики, на который вряд ли пойдёт даже Республиканская партия Трампа.

И если бы стратегия "обратного Никсона" имела хоть малейший шанс, Китай бы не отпустил Россию. Когда Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил Москву, он приехал, чтобы потребовать от Путина верности. Оба диктатора прекрасно осведомлены: слабо защищённый бассейн Амура не всегда принадлежал России, а Владивосток – вовсе не исконно русский город. Туристы и бизнесмены из Китая называют его не Владивостоком, а Хайшенвэем. Когда я был в Иркутске в 2005 году, один местный житель с иронией заметил: китайцы пересекают границу небольшими группами по 100 тысяч человек. С тех пор китайское присутствие на Дальнем Востоке лишь увеличилось. Тем временем регион страдает от социально-экономического упадка и массового призыва в украинскую мясорубку.

Америка всё ещё остаётся ведущей державой мира. Но попытка Трампа разорвать союз России и Китая – это не дипломатия, а стратегия, ставящая США в зависимое положение в иерархии, где доминирует Пекин. Противоречия между жёсткой позицией по Китаю и мягкой – по России становятся очевидны, пока Си всё крепче удерживает Москву в своей орбите.

Америке стоит сосредоточить ресурсы на создании широкой коалиции для противодействия оси Китай–Россия, а не на попытках её кооптировать.