Медик назвал главную опасность волны Дельта-штамма

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Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что на сегодняшний день Украина не готова к новой вспышке коронавируса, в частности, Дельта-штамма. Он сказал о недостаточном финансировании инфекционных стационаров, а также о малом охвате вакцинацией групп риска.

В этом контексте медик подчеркнул, что пенсионеры – наиболее уязвимая группа с точки зрения опасности заражения Дельта-штаммом, волна которого ожидается уже в начале сентября.

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