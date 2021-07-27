Стоимость доставки газа возрастет втрое из-за "Северного потока-2", – Фурса

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил потери Украины из-за запуска газопровода "Северный поток-2". По его мнению, "большая сделка" между Германией и США не имеет никакого отношения к Украине. Потери украинской стороны составят около 2 миллионов долларов в год.

Эксперт также отметил: в случае, если транзит газа в

Европу по территории Украины прекратится, стоимость доставки газа внутри страны для обеспечения собственных нужд возрастет втрое.