В Киеве обустроят второй центр вакцинации

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Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве Олег Рубан в эфире телеканала OBOZREVATEL подвел первые итоги масштабной вакцинации в столичном Международном выставочном центре. По его словам, сейчас городские власти решают вопрос создания еще одного центра вакцинации на правом берегу Киева. При правильной организации ежедневно в таких центрах можно вакцинировать до 6-7 тысяч человек.

Рубан заверил, что те киевляне, которые прививались 29-30 мая в МВЦ вакциной CoronaVac, смогут гарантированно получить вторую дозу вакцины через 28 дней.

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