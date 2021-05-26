Украина могла бы доставать почти до Москвы, – Гай

Ветеран АТО Мирослав Гай в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил идею создания в Украине системы противоракетной обороны типа "Железного купола" в Израиле. По его мнению, Украина нуждается в более мощных средствах защиты от агрессора. Далее приводим его прямую речь.

"Когда вы сражаетесь с третьей армией мира, которая имеет ядерный потенциал, которая имеет стратегические ракеты – это совсем другое дело. Мы воюем с достаточно технологическим государством. Здесь нужны качественные системы ПВО, которые могли бы противодействовать авиации. "Купол" защищает от ракет без каких-либо систем наведения, которые запускаются откуда-то и, дай бог, где-то падают и не взрываются на старте.

Вы когда-нибудь видели нашу границу и израильскую? У нас тысячи километров незакрытой границы с Россией. Мы не имеем возможности полноценно это закрыть даже войсками. Должен быть совсем другой подход к вопросам системы обороны.

У нас такие обстрелы, как в Израиле, происходят почти каждый день. Палят из крупнокалиберной артиллерии. Конечно, система "Железный купол" эффективна для Израиля, но Украина живет в других масштабах.

Есть очень хорошие разработки в Украине, например, силы неядерного сдерживания. Наши бывшие генералы придумали эту систему. В Украине есть весь потенциал – и научно-технический, и человеческий – для того чтобы эту программу реализовать. Это отдельные силы неядерного сдерживания, в которые входят и ракетные силы, и ПВО, и Силы спецопераций. Такие системы Украина может потянуть и сделать так, чтобы Россия сто раз подумала, прежде чем расширять агрессию на территории Украины, потому что Украина своими силами, неядерным оружием, могла бы доставать почти до Москвы".