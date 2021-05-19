"Спутник V" пусть засунут в одно место: Шкиряк высказался о российской вакцине

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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал предложения некоторых оппозиционных политиков в Украине применять вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V". "Я скажу очень просто, извините за мой французский: пусть себе в одно место засунут свой "Спутник". Я категорически против. Я считаю это манипулятивной технологией и российской пропагандой", – заявил он.

"Все, кто призывает к таким вещам, сегодня внедряют определенные средства информационного террора против Украины. Никаких "Спутников" в Украине не будет, и украинцы не будут подвергать себя опасности и экспериментировать с российскими вакцинами", – подчеркнул советник министра.

Шкиряк рассказал, что в день эфира получил вторую дозу вакцины от коронавируса CoronaVac. "Я сторонник вакцинации и пытаюсь агитировать всех людей обязательно, при первой возможности, сделать вакцинацию, поскольку это сегодня единственный действенный путь преодоления пандемии во всем мире", – заявил он.

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