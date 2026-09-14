В Киеве автомобиль упал с моста: водитель погиб. Фото

В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 13 сентября, произошло смертельное ДТП. Легковушка упала с моста, в результате чего водитель транспортного средства погиб.

Видео дня

О трагедии сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. На официальном Telegram-канале спасатели опубликовали фото и видео, сделанные на месте происшествия.

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Что известно об аварии в столице

Вызов о дорожно-транспортном происшествии чрезвычайники получили в 22:41 в воскресенье. Автомобиль Opel упал с моста на улице Промышленной.

Спасатели выехали на место происшествия, чтобы деблокировать тело погибшего водителя. Как видно на опубликованных снимках, мужчина оказался под собственным автомобилем и скончался до прибытия экстренных служб.

Главные истории дня

"Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители", – заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA:

– В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

– Поздно вечером 11 сентября в Полтавской области столкнулись кроссовер и трактор. Пострадали трое детей и женщина.

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