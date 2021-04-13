Климкин: Кремль хочет нашей капитуляции

Татьяна Гайжевская Видео 09:06, 13.04.2021 Обновлено: 09:30, 13.04.2021

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил вероятность введения в отношении России "адских санкций", в частности отключения страны-агрессора от мировой банковской системы SWIFT. По его мнению, "над этим работают, к этому готовятся".

По словам дипломата, концентрация войск у границ Украины является элементом шантажа Кремля, а не блефом. В руководстве РФ рассматривают планы по расширению географии своей агрессии против Украины.

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