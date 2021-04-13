Клімкін: Кремль хоче нашої капітуляції

Тетяна Гайжевська Відео 09:06, 13.04.2021 Оновлено: 09:30, 13.04.2021

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу OBOZREVATEL оцінив імовірність запровадження щодо Росії "пекельних санкцій", зокрема від'єднання країни-агресора від світової банківської системи SWIFT. На його думку, "над цим працюють, до цього готуються".

За словами дипломата, накопичення військ біля кордонів України є елементом шантажу Кремля, а не блефом. У керівництві РФ розглядають плани щодо розширення географії своєї агресії проти України.

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