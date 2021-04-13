Климкин: Кремль хочет нашей капитуляции

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил вероятность введения в отношении России "адских санкций", в частности, отключения страны-агрессора от мировой банковской системы SWIFT. По его мнению, "над этим работают, к этому готовятся".

По словам дипломата, концентрация войск у границ Украины является элементом шантажа Кремля, а не блефом. В руководстве РФ рассматривают планы по расширению географии своей агрессии против Украины.