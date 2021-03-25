Ближайшие полмесяца улучшения с COVID-19 в Украине не будет, – Курпита

Obozrevatel Видео 14:12, 25.03.2021 Обновлено: 16:23, 25.03.2021

В Украине наблюдается вторая волна заболевания коронавирусом и ближайшие 2-2,5 недели количество инфицированных будет расти. Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca: названа причина

На сайте Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом, – Чубаров

Шевченко прокомментировал сенсацию в матче Украина – Франция

Нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн грн

В России восхитились Украиной после ничьей с Францией в отборе на ЧМ-2022