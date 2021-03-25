Найближчі пів місяця покращення з COVID-19 в Україні не буде, – Курпіта

Obozrevatel Відео 14:12, 25.03.2021 Оновлено: 16:23, 25.03.2021

В Україні спостерігається друга хвиля захворювання на коронавірус, і найближчі 2-2,5 тижні кількість інфікованих буде зростати. Про це в ефірі Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

Коментувати
Відео

Дивіться також

День сенсацій: результати відбору на чемпіонат світу з футболу 24 березня

Окупанти похвалилися візитом "делегації з Китаю" в Крим: їх викрили

В'ячеслав Чорновіл загинув 22 роки тому: кому завадив борець за незалежну Україну

Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca: названо причину

У Києві утворилася 100-метрова черга на трамвай. Відео