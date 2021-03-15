Может ли салат быть опасным? Ответ эксперта

Эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснила, насколько опасной может быть зелень, которая продается в магазинах и используется для приготовления салатов. По ее словам, сейчас в Украине можно приобрести только продукты, выращенные в теплицах, которые не содержат всех необходимых полезных веществ, но содержат вредные вещества, в частности, нитраты.

Однако эксперт все же посоветовала употреблять весеннюю зелень, а чтобы снизить содержание нитратов, замочить ее на время перед приготовлением блюд.