Отвод войск РФ, что общего между Афганом и Донбассом, медиагигиена во время войны, – темы Підсумків с Вячеславом Буткалюком

Почему Россия начала отвод войск от границ Украины, объясняет военный эксперт Александр Саенко

Вторжение Советского Союза в Афганистан и захват Россией территорий Донбасса, – в чем разница рассказывает глава всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын

Почему РАК страшнее COVID-19, – сравнивает врач-онколог Антон Шкиряк