Отвод войск РФ, что общего между Афганом и Донбассом, медиагигиена во время войны, – темы Підсумків с Вячеславом Буткалюком

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  • Почему Россия начала отвод войск от границ Украины, объясняет военный эксперт Александр Саенко

  • Вторжение Советского Союза в Афганистан и захват Россией территорий Донбасса, – в чем разница рассказывает глава всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Сергей Куницын

  • Почему РАК страшнее COVID-19, – сравнивает врач-онколог Антон Шкиряк

  • Почему важно читать надежные источники и скептически относиться к информации, – рассказывает эксперт по противодействию гибридным угрозам Любовь Цыбульськая.

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