Новый штамм, COVID-эксперимент, вакцинация бездомных – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 07:50, 30.03.2021

Новый штамм коронавируса в Чехии, COVID-эксперимент в Испании, вакцинация бездомных в Ватикане – коронавирусные хроники

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей, неизвестная ранее мутация COVID-19 не является более опасной, чем британская или южноафриканская. А все имеющиеся вакцины эффективны против нее.

А о том, как преодолевают последствия коронакризиса в других странах расскажут наши журналисты в коронавирусном обзоре.

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