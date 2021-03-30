Новий штам, COVID-експеримент, вакцинація безхатьків – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 07:50, 30.03.2021

Новий штам коронавірусу в Чехії, COVID-експеримент в Іспанії, вакцинація безхатьків у Ватикані – коронавірусні хроніки

Новий штам коронавірусу виявили в Чехії. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на лікарів, невідома раніше мутація COVID-19 не є більш небезпечною, ніж британська або південноафриканська. А усі наявні вакцини ефективні проти неї.

А про те, як долають наслідки коронакризи в інших країнах розкажуть наші журналісти в коронавірусному огляді.

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