На связи наш защитник с передовой – Cемен с позывным SАM: Когда будем праздновать победу?

Особый эфир, ведь с нами на связи наши ангелы-защитники – сводная тактическая группа "АДАМ", наш друг-Семен!

Наши ведущие Andreas и Ирина Гордиенко поговорили о решении Семена пойти на передовую, затронули тему отпуска и заработной платы, поговорили о волонтерстве и помощи, узнали, как будем отмечать нашу победу! Смотрите сейчас!

Помочь ребятам можно по ссылке:

"На камікадзе":

карта: 5375411206258019

ссылка на Банку: https://send.monobank.ua/jar/8fkYqgfExf

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