В Киеве, несмотря на локдаун, строят метро на Виноградарь

Андрей Жигайло Видео 06:13, 2.04.2021

В Киеве продолжается строительство двух станций метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Метростроевцы обещают до конца 2021 года достроить станции.

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