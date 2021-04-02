У Києві, попри локдаун, будують метро на Виноградар

Андрій Жигайло Відео 06:13, 2.04.2021

У Києві триває будівництво двох станцій метро на Виноградар – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Метробудівці обіцяють до кінця 2021 року добудувати станції.

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