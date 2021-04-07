Локдаун заставил людей больше двигаться, также удвоилось количество авто на дорогах

Obozrevatel Видео 14:00, 7.04.2021 Обновлено: 11:07, 8.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украине пришло время переступить красную линию Путина

На Донбассе погиб воин ВСУ со Львовщины: о трагедии сообщили больным COVID-19 родителям

Российские снайперы убили двух защитников Украины в один день: что известно о Героях

Путин может напасть на Украину и развязать настоящую войну, – американский дипломат

Глава Совбеза РФ пригрозил принять "конкретные меры" против Украины