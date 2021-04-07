Локдаун змусив людей більше рухатись, також подвоїлась кількість автівок на дорогах

Obozrevatel Відео 14:00, 7.04.2021 Оновлено: 11:07, 8.04.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Данілов пояснив, чому підозрюваний у держзраді Медведчук досі засідає в Раді

Ватажок "ДНР" заявив про масштабну підтримку РФ і пригрозив Україні масованим наступом

У Дубаї за голу фотосесію заарештували 12 українок. Розповідаємо, хто вони

Подруга заарештованої в Дубаї українки отримала звістку з ОАЕ

Глава військового комітету НАТО приїхав до Хомчака та Зеленського обговорити ескалацію на Донбасі