Лидеры вакцинации, перспективы цен на газ, дипломаты тролли - тезисы короткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

За 5 дней с начала вакцинации от коронавируса лидерами по количеству прививок стали Донецкая, Николаевская и Черкасская области.В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения. Сейчас он составляет 6,99 грн и контролируется КМУ. С 1 апреля такая функция правительства прекращается.'Крым - это Украина! На этот раз оккупантам об этом напомнили сотрудники посольства Украины в Великобритании. За 5 дней с начала вакцинации от коронавируса лидерами по количеству прививок стали Донецкая, Николаевская и Черкасская области.В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения. Сейчас он составляет 6,99 грн и контролируется КМУ. С 1 апреля такая функция правительства прекращается.'Крым - это Украина! На этот раз оккупантам об этом напомнили сотрудники посольства Украины в Великобритании. За 5 дней с начала вакцинации от коронавируса лидерами по количеству прививок стали Донецкая, Николаевская и Черкасская области. В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения. Сейчас он составляет 6,99 грн и контролируется КМУ. С 1 апреля такая функция правительства прекращается.'Крым - это Украина! На этот раз оккупантам об этом напомнили сотрудники посольства Украины в Великобритании. В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения. Сейчас он составляет 6,99 грн и контролируется КМУ. С 1 апреля такая функция правительства прекращается. В марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ для населения. Сейчас он составляет 6,99 грн и контролируется КМУ. С 1 апреля такая функция правительства прекращается. 'Крым - это Украина! На этот раз оккупантам об этом напомнили сотрудники посольства Украины в Великобритании. 'Крым - это Украина! На этот раз оккупантам об этом напомнили сотрудники посольства Украины в Великобритании.