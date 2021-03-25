В Суэцком канале огромное судно село на мель

Андрей Жигайло Видео 16:15, 25.03.2021 Обновлено: 16:18, 25.03.2021

В Египте грузовой контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале.

Судно Ever Given встало поперек канала и заблокировало движение. Больше деталей читайте здесь.

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