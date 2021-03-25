У Суецькому каналі величезне судно сіло на мілину

Андрій Жигайло Відео 16:15, 25.03.2021 Оновлено: 16:18, 25.03.2021

У Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі.

Судно Ever Given стало поперек каналу та заблокувало рух. Більше деталей читайте тут.

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