Радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" сольют в океан

Андрей Жигайло Видео 14:15, 14.04.2021 Обновлено: 14:39, 14.04.2021

Япония намерена слить в море очищенную радиоактивную воду, скопившуюся на атомной электростанции "Фукусима".

С помощью этой воды компания-оператор Tepco охлаждает три реактора, где после катастрофического цунами и землетрясения 11 марта 2011 года расплавились топливные стержни.

На территории АЭС уже скопилось более тысячи гигантских контейнеров с 1,2 млн т радиоактивной воды.

Место в резервуарах будет исчерпано к 2023 году.

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