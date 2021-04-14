Радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" зіллють в океан

Андрій Жигайло Відео 14:15, 14.04.2021 Оновлено: 14:39, 14.04.2021

Японія має намір злити в море очищену радіоактивну воду, що скупчилася на атомній електростанції "Фукусіма".

За допомогою цієї води компанія-оператор Tepco охолоджує три реактори, де після катастрофічного цунамі і землетрусу 11 березня 2011 року розплавились паливні стержні.

На території АЕС уже накопичилось більш ніж одна тисяча гігантських контейнерів із 1,2 млн т радіоактивної води.

Місце в резервуарах буде вичерпано до 2023 року.

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