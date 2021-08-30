Люди искусства объединяются ради помощи прозрачным и проверенным фондам, спасают жизни.

Инициатива уже на протяжении 5 лет воплощается в формате благотворительных показов украинских премьер – "Короткий метр за долгую жизнь". Об образовании фестиваля, и о прозрачной благотворительность в эфире проекта TheGuest рассказала сценаристака, продюсер и благодетельница Ирина Вратарева

2 сентября состоится благотворительный показ украинских премьер – "Короткий метр за долгую жизнь".

Это мероприятие является частью пятого благотворительного фестиваля Черити Чембер, который объединяет людей искусства ради помощи прозрачным и проверенным фондам, которые спасают жизни.

100% сбора за каждый спектакль, фильм или концерт передается на благотворительность.