В России пенсионеры возле мусорки устроили драку за просроченную еду

Алексей Титофф Видео 08:59, 12.04.2021 Обновлено: 09:24, 12.04.2021

В Воронеже (Россия) пенсионеры устроили драку за просроченные продукты, которые сотрудник местного супермаркета несла на помойку.

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