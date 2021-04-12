У Росії пенсіонери біля смітника влаштували бійку за прострочену їжу

Олексій Тітофф Відео 08:59, 12.04.2021 Оновлено: 09:24, 12.04.2021

У Воронежі (Росія) пенсіонери влаштували бійку за прострочені продукти, які співробітник місцевого супермаркету несла на смітник.

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