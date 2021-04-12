В России пенсионеры подрались за просроченную еду. Видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости России
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В России пенсионеры подрались за просроченную еду. Видео

В Воронеже (Россия) пенсионеры устроили драку за просроченные продукты, которые сотрудник местного супермаркета несла на помойку.

Как сообщает "Блокнот", женщина подвезла тележку с просрочкой и ее окружили люди, которые буквально стали вырывать продукты.

В "битве" за пророченные продукты принимало участие до десятки людей, которые растаскивали еду не глядя. Из-за таких действий работнику магазина пришлось отойти от тележки, пока пенсионеры делили еду.

В России пенсионеры подрались за просроченную еду. Видео

Отметим, что один из мужчин, после потасовки отнес продукты в свой кроссовер KIA, который был недалеко припаркован. В России цена такого нового авто начинается от 1,6 млн рублей (около 590 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в одном из ресторанов сети KFC устроили акцию с бесплатными бургерами, однако посетители не только не оценили щедрость, но еще и подрались за угощение.

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