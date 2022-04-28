Гутерриш в Бородянке, гаубицы М777 из США и броневики Bushmaster из Австралии в ВСУ, – темы дневника войны от новостной редакции Obozrevatel TV
В выпуске:
Вооруженные силы Украины уничтожили более 22 800 рашистов;
в Харькове, из-за обстрелов, погиб один человек, трое мирных жителей получили ранения;
В Запорожье повреждено 12 зданий в частном секторе;
Офис Президента педалирует продолжение санкционной политики против россии;
Пострадавшую от россиян Бородянку Киевской области – посетил Генеральный секретарь ООН;
Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения;
дальнобойные гаубицы М777 уже доставлены в Украину, – заявили в Пентагоне;
Австралийские броневики Bushmaster уже на украинском фронте;
российские оккупанты, убегая, покинули на ЧАЭС украденную бытовую технику;