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Гутерриш в Бородянке, гаубицы М777 из США и броневики Bushmaster из Австралии в ВСУ, – темы дневника войны от новостной редакции Obozrevatel TV

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В выпуске:

  • Вооруженные силы Украины уничтожили более 22 800 рашистов;

  • в Харькове, из-за обстрелов, погиб один человек, трое мирных жителей получили ранения;

  • В Запорожье повреждено 12 зданий в частном секторе;

  • Офис Президента педалирует продолжение санкционной политики против россии;

  • Пострадавшую от россиян Бородянку Киевской области – посетил Генеральный секретарь ООН;

  • Немецкий Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения;

  • дальнобойные гаубицы М777 уже доставлены в Украину, – заявили в Пентагоне;

  • Австралийские броневики Bushmaster уже на украинском фронте;

  • российские оккупанты, убегая, покинули на ЧАЭС украденную бытовую технику;

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