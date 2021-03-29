Застрявший танкер Ever Given сняли с мели

Карина Бондаренко Видео 07:24, 29.03.2021 Обновлено: 07:55, 29.03.2021

Застрявший контейнеровоз Ever Given 29 марта сняли с мели в Суэцком канале. Он простоял там шесть дней.

Контейнеровоз длиной 400 метров из-за сильного ветра сел на мель утром 23 марта и заблокировал Суэцкий канал. Впервые его удалось сдвинуть с места через четыре дня операции. Для этого пришлось углублять дно вокруг контейнеровоза и вывезти более 20 тысяч тонн песка.

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