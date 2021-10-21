DZIDZIOFILM представляет комедию-квест "ГДЕ ДЕНЬГИ"

Михаил Хома, Ада Роговцева, Анна Буткевич и Сергей Либа, – звездный состав новой украинской киноленты "Где Деньги".

Фильм создан в жанре комедия-квест. Как отметил режиссер-постановщик и одновременно главный герой ленты DZIDZIO: историю отсняли за 23 дня в Киеве и во Львове. Также специально для фильма в одном из павильонов площадью 1 650 м² на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации квест-комнат, где главные герои ищут деньги.

Фильм "Где деньги" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины. В прокате комедия появится 21 октября 2021.